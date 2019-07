Os signos que podem ser péssimos conselheiros mesmo com boas intenções

Alguns signos do zodíaco podem ter vontade de ajudar alguém com seus conselhos. No entanto, eles não são muito bons em pensar em soluções para os outros.

Confira se você está na lista:

Sagitário

O sagitariano pode saber sobre muita coisa, pois ama acumular experiências. No entanto, este signo possui uma forma muito particular de lidar com seus sentimentos e liberdade, o que não condiz com muitas pessoas.

As pessoas de sagitário também são mutáveis e nem sempre dão conselhos com segurança. Por isso, muitas vezes este signo prefere falar as coisas de maneira geral e sem ultimatos. Eles possuem dificuldade especialmente em dar conselhos amorosos.

Aquário

O aquariano pode ser muito visionário e enxergar as coisas sob outra perspectiva, mas nem sempre fica confortável ao se envolver em situações sentimentais de desabafo. Para sair deste tipo de situação, ele pode tentar ir pelo caminho mais prático e dar apenas conselhos objetivos.

Quando o aquariano deseja realmente dar um conselho de coração, é mais provável que a iniciativa parta dele, que deve compartilhar sua sabedoria de maneira honesta.

Peixes

O pisciano possui um mundo profundo dentro de si e dificilmente consegue escapar dele. Por isso, seus conselhos são muito baseados no que ele acredita e nas próprias emoções, o que pode atrapalhar já que suas soluções são pensadas apenas para a sua vida.

Mesmo assim, este signo é intuitivo e sensível, precisando apenas de um pouco de realismo e lógica para ser empático e conseguir dar boas soluções por meios das palavras.