Novo recurso do aplicativo de WhatsApp para facilitar a vida dos usuários da plataforma

Um novo recurso será liberado no aplicativo de WhatsApp para facilitar a vida dos usuários da plataforma.

Em breve, quando for enviado um arquivo no app, aparecerá o nome do destinatário. Isso deixará bem claro que vai receber e evitará confusão no serviço.

WhatsApp beta for Android 2.19.173: status recipients details, when you take a photo to send! It is for the contacts list too. pic.twitter.com/YKgFCKLBlf — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 15, 2019

O novo recurso do aplicativo será válido para contatos e grupos, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

As I've mentioned in the precedent tweet, it's valid for contacts and groups too. pic.twitter.com/apVV5W7o5B — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 15, 2019

Ainda segundo o site, a nova função é muito útil pois o usuário tem certeza de quem será o destinatário da mídia.

A novidade ainda está em testes na plataforma de mensagens. Uma versão beta para o sistema Android também já foi liberada. Confira como será:

It's very useful because you are sure who will be the recipient of the media. https://t.co/bRT9wz9OAC — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 15, 2019

