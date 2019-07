Companhia Latam lança nova rota Cuiabá-Guarulhos

A Companhia LATAM acaba de iniciar as vendas de bilhetes para a sua mais nova rota doméstica. Em 27 de outubro deste ano, serão inauguradas 2 frequências diárias entre Cuiabá (MT) e São Paulo/Guarulhos.

Atualmente, no Mato Grosso, a empresa já opera regularmente as rotas Cuiabá-Brasília e Cuiabá-Congonhas, de acordo com comunicado.

Todos os novos voos serão operados por aeronaves Airbus A320, que acomodam 174 passageiros em classe Economy.

"Os dois voos diários vão assegurar o acesso do Mato Grosso à rede de voos domésticos e internacionais que a companhia conecta a partir do seu hub (centro de conexões) de Guarulhos".

Com informações da Latam

LEIA TAMBÉM: