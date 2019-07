Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco na terceira semana de julho

Entramos na terceira semana de julho com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Você terá toda a boa sorte ao seu lado. Boa hora para começar seu próprio negócio ou encontrar uma maneira de ganhar dinheiro extra.

Nesta terça-feira você estará atarefado com trabalho e haverá mudanças positivas em seu desempenho, apenas tente não falar sobre esse bom momento para não atrair inveja dos outros. Quando guardamos alguns êxitos, evitamos obstáculos no futuro.

Você terá sorte com os números 10 e 23; tente usar roupas azuis fortes para atrair abundância. Um amor de Capricórnio ou Peixes voltará ou se tornará mais forte em sua vida.

Tente estar em paz na sua vida amorosa e evite pensar que o seu parceiro é infiel. Seu pensamento não é a realidade, então aproveite o amor.

Não deixe que a preguiça o domine e continue se esforçando nos estudos e trabalho. Lembre-se que sempre vale a pena saber mais.

Touro

Semana com muitas chances de sucesso no lado econômico, mas você não deve deixar tudo ao acaso ou cair em tentações que o desviem dos seus objetivos.

Você passa por um momento de boa sorte no trabalho, então não desperdice isso. Lembre-se de que você deve ser mais organizado com o seu tempo e terminar tudo o que tem pendente.

Um amor do passado pode voltar, mas é preciso pensar se esta pessoa realmente o fará bem, do contrário, não volte só por medo de ficar sozinho. Alguém com o signo de Escorpião ou Capricórnio se aproximará de você.

Cuide de problemas renais ou intestinais, siga uma dieta mais saudável e não pare de se exercitar. Não brigue com sua família, lembre-se de que eles querem o melhor para sua vida e sempre tente entender seus conselhos. Você terá um golpe de sorte com os números 00, 13 e 29.

Gêmeos

Você pode ter dúvidas sobre continuar ou não em seu trabalho, mas considere que seu signo é muito mutável, então analise sua melhor opção e não se deixe levar pelas emoções.

Cuidado com os problemas nervosos ou estresse e não hesite em tirar alguns dias para relaxar. Na quarta-feira, você terá uma reunião de trabalho que pode render uma boa notícia.

Cuidado com os problemas de um ex e tente ficar em paz; já não é hora de buscar a reconciliação. Você conserta sua casa ou compra móveis.

Não fale muito sobre sua vida privada, lembre-se de que nem todos querem ver você feliz e seu signo sempre atrai a atenção. Você terá sorte com os números 10 e 32. Use roupas amarelas para atrair abundância.

Câncer

Existem decisões importantes em sua vida. Lembre-se de que seu signo sempre quer garantir seu futuro de todas as maneiras possíveis, ainda mais no amor.

É hora de aprender a superar algumas derrotas e não se deixar vencer tão fácil, já que a maior virtude de Câncer é ser persistente.

Você pode receber convite para uma viagem ou dinheiro extra; economize. Semana para ser o mais positivo possível no trabalho. Cuide de problemas de estômago e vá ao médico se necessário.

Você é carinhoso e isso atrai pessoas compatíveis. Você sorte com os números 09, 21 e 77. Tente usar mais a cor laranja para atrair sorte em tudo que fizer.

Leão

Semana para estar positivo em todos os sentidos. Uma pessoa virá até você para falar sobre algo importante sobre relacionamento. Lembre-se de que seu signo é muito controlador e deve controlar este lado para não se colocar em situações complicadas.

Você prepara um novo projeto. Você recebe dinheiro extra pelo trabalho ou por uma venda. Cuide das dores nas costas e no pescoço.

Você terá sorte com os números 04, 29 e 30; tente jogar às terças-feiras. Uma oportunidade de negócio pode chegar e será muito positiva. Cuidado com fofocas e se projeta da inveja.

Virgem

Neste momento você pode refletir sobre tudo o que está vivendo. Lembre-se que o seu signo é muito controlador e se coloca em constante estresse para ser perfeito; tente se acalmar e aproveitar mais suas conquistas.

Dias de reuniões em seu trabalho para assuntos importantes, por isso tente prestar o máximo de atenção possível. Cuide de dores no pescoço ou problemas na coluna.

Evite ficar na defensiva com seu parceiro. Se você não sentir mais amor, é melhor dar um tempo e entender seus sentimentos.

Os solteiros conhecerão um novo amor de Gêmeos, Sagitário ou Aquário. Você terá sorte com os números 03, 42, e 44; use muito a cor azul para atrair boas energias. Uma proposta de trabalho pode chegar.

Libra

Você deve tomar decisões importantes em assuntos pessoais. Lembre-se de que seu signo está passando por um estágio de mudanças sentimentais; isto é, é hora de dizer sim ao amor verdadeiro e deixar para trás tudo o que estava causando dor.

Será uma semana de trabalho duro e mudanças. Cuide de problemas renais ou hepáticos. Você terá sorte e será com os números 04, 32 e 88; tente combiná-los com o seu dia de nascimento.

Tenha cuidado com o que diz e para quem diz; não atraia a inveja. Sua força e conhecimento farão com que você cresça individualmente, então não é hora de temer desafios.

Escorpião

Você terá alguns problemas de trabalho que podem ser ocasionados por um comentário ou fofoca. Tente sempre colocar em ordem suas tarefas e não se deixe levar pelo seu lado explosivo. Lembre-se que aquele que fica com raiva sempre perde.

Seja cauteloso com seus comentários, pagamento ou transações nesta semana. Lembre-se de que o amor não deve ser comprado. Cuidado com infecções sexualmente transmissíveis ou infecções na pele.

Seus números da sorte são 0, 18 e 66. Lembre-se de usar muito a cor vermelha para que a prosperidade reine em sua vida. Não é hora de mudar de emprego, lembre-se que é melhor esperar até o mês de agosto, que será seu melhor mês em questões trabalhistas.

Sagitário

Você pode ter trabalho atrasado. Tente não se desesperar para não ter problemas e lembre-se de manter a calma e organização. Aposte em bons hábitos e melhore sua alimentação.

Você compra roupas para mudar seu visual. Doe tudo o que não usa para renovar sua energia. Seu signo está pronto para entrar em uma fase de elevação espiritual e consciência, que irá ajudá-lo a alcançar os objetivos.

Não tenha medo de crescer. Você pode ter problemas com seu parceiro por causa de infidelidade ou inveja. Os solteiros finalmente decidem ter um parceiro formal. Seus números da sorte são 06, 21 e 77.

Capricórnio

Dias de ser positivo para sair de problemas pessoais e no trabalho. Lembre-se de que seu signo é muito rancoroso e que isso causa dificuldades em sua vida pessoal; aprenda a abandonar o ressentimento e ser uma pessoa melhor.

Tente não voltar com alguém que foi infiel ou que você traiu, pois a situação pode se repetir. É melhor fechar esse círculo e começar de novo com pessoas mais compatíveis com você.

Seu sinal será recarregado com boas energias, especialmente em questões de trabalho, por isso não perca a oportunidade de crescer. Cuidado com as perdas, especialmente na rua.

Cuidado com problemas nos rins ou infecções. Não brigue mais com sua família. Seus números da sorte são 21, 30 e 87. Um amor de Peixes ou Áries será muito estável em sua vida.

Aquário

Semana de muita renovação pessoal e você terá a oportunidade de conhecer pessoas muito importantes. Uma nova oportunidade de negocio pode chegar e será muito positiva.

Tenha cuidado com problemas no quadril ou joelho e tente não se machucar durante exercícios. Você saberá sobre o nascimento de um bebê. Cuide de seus pertences e não fique tão distraído, principalmente com seu celular.

Você terá reuniões de última hora para mudanças. Alguém no trabalho pode se interessar por você, então deixe tudo claro e evite situações desconfortáveis.

Energias positivas e fortes estarão ao redor do seu signo, especialmente 17 de julho. Alguém de Peixes ou Libra que falará sobre um relacionamento. Seus números da sorte são 04, 06 e 55. Tente se vestir com cores fortes e vivas.

Peixes

Muitas mudanças vêm em sua vida pessoal. Finalmente você fecha ciclos de energias negativas e começa a evoluir como pessoa. Tome muita água e banhos para se purificar.

Lembre-se que às vezes os amigos não são a melhor opção para começar um negócio. Contratar melhor profissionais pode fazê-lo evitar problemas.

Você procura um amor do passado ou alguém do signo Áries ou Libra quer voltar com você. Uma viagem planejada para agosto pode ser muito especial. Você terá sorte com os números 01, 08 e 44; tente usar branco e verde para que sua energia se renove.

Cuidado com problemas com advogados ou documentos se você viajar para o exterior. Lembre-se de não deixar para depois o que você pode fazer hoje.