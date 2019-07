Estes 5 alimentos são ricos em potássio, e não! Não estamos falando das bananas

O potássio é um nutriente importante para muitos processos corporais. As bananas são uma ótima fonte e a mais conhecida também, mas muitos outros alimentos contêm a mesma quantidade ou mais.

O nutriente é um eletrólito que ajuda a regular os níveis de líquido e sangue no corpo. Uma dieta rica em potássio e baixa em sódio pode diminuir a pressão arterial e reduzir o risco de doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

Todos os cincos alimentos elencados a baixo podem ser uma alternativa viável às bananas. Caso você esteja cansado de comê-las, aqui estão cinco opções que podem aportar mais potássio que a fruta amarela.

Damascos desidratados

Os damascos secos são uma boa fonte de ferro, antioxidantes e potássio. Meia xícara contém 1,1g do nutriente. Esta fruta também proporciona uma grande quantidade de antioxidantes, segundo o sítio estrangeiro Nueva Mujer.

Batatas

Reprodução/ Pixabay

Batatas assadas com a casca são a melhor opção para quem quer aproveitar toda a riqueza em potássio que este vegetal proporciona. Uma batata mediana com pele contém 941 mg de potássio, e a maior parte está na casca.

Lentilhas

As lentilhas são uma leguminosa riquíssima em proteínas, fibras e, adivinhe só… potássio! Uma xícara contém 731mg do nutriente, e há diversas maneiras de usa-la no dia a dia. Uma sopa para o frio, um guisado preparado com tubérculos, ou até mesmo um arroz refogado com ela.

Purê ou suco de tomate

O tomate é uma fruta excelente que faz parte da salada do brasileiro. No entanto, para que obtenhamos mais potássio dele, é melhor usar produtos concentrados de tomate, como um purê, suco ou molhos, explica o sítio estrangeiro Web MD.

Espinafre cozido

Reprodução/ Divulgação

O Popeye não poderia estar mais correto ao comer espinafre para ficar forte, de acordo com o Web MD. Esta folha verde escura contém ferro, magnésio, fibras e vitamina C, além de ter mais potássio que uma banana. Refogá-lo com alho e cebola, ou então adiciona-lo à omelete são apenas duas opções das infinitas possibilidades que ele fornece.