Espaço em São Paulo promove semana de atividades gratuitas para mães e gestantes

Um novo centro humanizado em São Paulo vai dedicar uma semana a promover atividades gratuitas para mães e gestantes, como rodas de conversa, oficinas, palestras e shows. As inscrições podem ser feitas pelo site.

Entre os destaques da programação (veja o calendário completo abaixo) estão uma palestra sobre cuidados naturais no pós-parto, uma conversa com doulas e uma oficina de yoga para gestantes.

O Espaço Mãe oferece atendimento humanizado e apoio interdisciplinar às mulheres em cada fase de suas vidas: adolescência, exames preventivos e sexualidade, preparação da mulher para a gestação, pré-natal, parto, puerpério e menopausa.

No sábado (20), ocorre a abertura oficial do Espaço Mãe, com um bate-papo com seus idealizadores: os ginecologistas obstetras Paulo Noronha e Fabiana Garcia, a enfermeira obstetra Mariana Chagas e a obstetriz Bianca Rocha. Durante o dia, serão sorteados dois ensaios de gestante e uma pintura de barriga.

Semana do Acolhimento | Espaço Mãe

Quando? 15 a 20 de julho de 2019, das 10h às 17h

Onde? Espaço Mãe (Rua Correia Dias, 454, Paraíso – São Paulo)

Confira o calendário de atividades: