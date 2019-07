Crianças opositivas: 3 técnicas para lidar com seu filho quando ele não obedece

Existe uma fase, ou um comportamento recorrente no qual as crianças costumam a entender tudo o que os pais falam ao contrário. “Desce daí” significa “Suba ali” ou “vai tomar banho pra comer” se transforma em “ninguém precisa banhar hoje”.

Essas são algumas das situações que famílias do mundo todo enfrentam diariamente. O pior é que, geralmente, a transgressão leva a conflitos que muitas vezes causam a ira dos pais e frustração dos pequenos.

A especialista Meri Wallace, autora do livro “Birth Order Blues” assina uma coluna no sítio estrangeiro Psycologhy Today, ensinando algumas técnicas para que os pais retomem o controle, sem a necessidade de trocar a tranquilidade emocional do lar.

Dê opções a seu filho

Meri dá o exemplo de um pai que estabelece a regra de que o filho deve comer na mesa. Em vez de travar uma batalha assim que o filho ignora a ordem, ela sugere que o pai dê alternativas, como: “você pode comer na mesa ou então guardar a comida para mais tarde”.

A terapeuta explica que essa tática ajuda a criar na cabeça do filho uma falsa sensação de controle. Escolhendo uma das opções ele se sentirá empoderado, porém, estará se submetendo aos limites.

Adote um tom de voz neutro

Segundo a especialista, se isso já acontece há muito tempo, os pais já se mostram inclinados a prepararem-se para a batalha antes mesmo de estabelecer o limite.

Este ambiente pode criar dois problemas na mensagem que os pais passam: primeiro, o tom de voz pode ser muito acima e a criança se sente desafiada e responderá a altura; e segundo, os pais podem se mostram reticentes ao se preparem para um conflito.

Perguntar o que a criança quer fazer pode demonstrar fraqueza em algumas situações e o filho pode se aproveitar. A psicóloga diz que em vez de perguntar se ele que lavar a mão, os pais devem ser claros e dizer o que querem realmente que seja feito.

Mostre que você se importa com os sentimentos da criança

Outro problema que transforma a criança em uma maquina de guerra é quando ela sente que os sentimentos estão sendo negados. Caso você detecte esse comportamento, a Dra. Wallace aconselha a abordar o tema reconhecendo os prováveis motivos e culpa que os pais possam ter.