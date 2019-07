Aprenda a preparar o óleo de hibisco, que ajuda a fortalecer e evitar a queda de cabelo

Já falamos sobre os seis benefícios que o hibisco pode trazer apara a saúde do cabelo. As propriedades desta flor são ótimas para quem sofre de pontas quebradiças e também da queda de fios.

O sítio estrangeiro Style Craze sugere uma receita de óleo de hibisco para colocar os benefícios a seu favor e reverter qualquer problema que você possa estar passando.

Confira a receita de óleo de hibisco para evitar a queda de cabelo

Ingredientes

Oito flores de hibisco

Oito folhas de hibisco

Uma xicara de óleo de coco

Preparação

Limpe as folhas e flores de hibisco e bata-as em um processador até formar uma pasta. Aqueça uma panela com o óleo de coco e adicione a pasta. Esquente a infusão por dois minutos, depois apague o fogo e cubra a panela com uma tampa.

Quando a panela estiver fria, pegue 2 a 3 colheres de sopa para usar e guarde o resto em um pote ou jarra. Massageie o óleo no couro cabeludo com as pontas dos dedos. Continue até as pontas.

Depois de cobrir todo o cabelo, massageie o couro cabeludo por mais 10 minutos. Deixe o óleo agindo por meia hora. Ao final, lave o óleo com um shampoo neutro.