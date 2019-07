Anorexia nervosa pode ter causas no metabolismo, apontam pesquisadores

A doença que mais mata entre todas os males psiquiátricos pode ter causas mais complexas do que acreditávamos. Um estudo conduzido em conjunto por pesquisadores da King's College (Inglaterra) e da University of North Carolina (EUA) indicou novas causas para a anorexia nervosa.

A pesquisa começou pela comparação do DNA de quase 17 mil pacientes com anorexia, além de um grupo controle de 55 mil pessoas saudáveis. Os dados foram obtidos através de contribuições voluntárias ao Anorexia Nervosa Genetics Iniciative, grupo de estudos genéticos da doença, e o núcleo de trabalhos em distúrbios alimentares do Psychiatric Genomics Consortium.

O levantamento chegou a oito genes que mostravam correlações entre anorexia e ansiedade, depressão e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), o que já era indicado em estudos anteriores. No entanto, o estudo também isolou genes responsáveis pela queima de gordura, execução de atividades físicas, e resistência ao diabetes tipo 2.

O geneticista da King's College London, Gerome Been, explica o resultado: "Nosso estudo mostra que não podemos mais tratar a anorexia, e talvez outros distúrbios alimentares, como puramente psiquiátricos ou psicológicos". Ainda, o pesquisador conta que as correlações com genes metabólicos aparentemente saudáveis não foram vistas anteriormente em nenhum outro distúrbio psiquiátrico.

Embora pareçam inócuos, estes genes do metabolismo aparentam formar relações com genes ligados à problemas psiquiátricos e aumentar o risco de anorexia. Este transtorno é o mais letal entre todos os transtornos psiquiátricos, e afeta entre 1% e 4% de toda a população feminina. Suas causas são tanto genéticas, quanto desencadeadas por ocorrências durante a vida e outros fatores.

"O meio familiar e a genética interagem", continua o geneticista, em entrevista ao jornal britânico The Guardian. "Famílias de pessoas com anorexia tendem a ter níveis elevados de perfeccionismo. Mas não é o perfeccionismo que causa anorexia, mas a tendência a ter anorexia que causa esta elevação".