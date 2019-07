The Drop: Confira os novos jogos que serão liberados na próxima semana para PlayStation

Novos jogos que serão liberados na próxima semana para PlayStation. Pensando nisso, separamos uma lista completa com os títulos. Confira:

198X: PS4 — Digital

“Bem vindo à Suburbia, bem pertinho da Cidade, em algum momento de 198X. Esta é a jornada de Kid, um adolescente preso entre as limitações da juventude inocente e as obrigações inevitáveis da vida adulta”.

“A história começa quando Kid descobre o fliperama local – conhecendo novos mundos, e um novo propósito, nos”.

Captain Cat: PS4 — Digital

“Captain Cat veleja pelos sete mares em seu barco, usando a âncora para pescar por delicias e tesouros no fundo do mar. Será que Captain Cat conseguirá vencer os misteriosos perigos pelo caminho, e pescar peixes o bastante para saciar sua fome”.

Etherborn: PS4 — Digital (Disponível em 18/7)

“Etherborn é um salto elegante para o gênero de puzzles baseados em gravidade. Um jogo de puzzles e plataformas onde você explora e entende estruturas que alteram a gravidade. Viaje por locais belos e exóticos, onde cada fase é um puzzle orgânico a ser explorado, manipule e altere a gravidade para decifrar o caminho”.

Flutter Bombs: PS4 — Digital

“Viva a fúria da natureza neste jogo de combate aéreo. Colecione até 10 pares de asas enquanto luta pelos modos campanha, sobrevivência e ‘boss rush’. Defenda seu bosque com Flutter Bombs”.

Focus On You: PS VR — Digital

“Conheça uma estudante alegre e tímida chamada Han Yua. Relembre seu primeiro amor através de uma experiência até agora inatingível nos games de simulação de relacionamento”.

Gabbuchi: PS4 — Digital (Disponível em 18/7)

“Escolha seus petiscos sabiamente neste jogo de puzzles deliciosos. Gabbuchi ama comer blocos, mas escolha com cuidado para que ele chegue até o final de cada fase. Gabbuchi possui 180 deliciosas fases para explorar. Ainda está com fome? Use o editor de fases para criar seus próprios desafios”.

Growtopia: PS4 — Digital (Disponível em 18/7)

“Bem vindo à Growtopia, o sandbox free-to-play mais criativo de todos! Growtopia é um conhecido MMO onde todos são heróis”.

“Jogue com magos, médicos, exploradores de estrelas e super heróis. Descubra milhares de itens únicos e crie seu próprio mundo na nossa vibrante comunidade de jogadores”.

Let’s Sing 2019: PlayStation 4 — Digital

“Chegou sua hora de brilhar! Quer esteja treinando sua voz sozinho ou comemorando com os amigos em um karaokê – fará sucesso com Let’s Sing 2019, seus novos modos de jogo e outras novidades. Pacotes adicionais de músicas disponíveis online”.

Mochi Mochi Boy: PS4, PS Vita — Digital (Cross-Buy)

“Mochi Mochi Boy precisa salvar seus amigos do Diabo! Para conseguir, deve ser esperto o bastante para vencê-lo esticando, torcendo e se alterando por cada passo dos mais de 130 andares da torre diabólica”.

Pig Eat Ball: PS4 — Digital (Disponível em 17/7)

“Pig Eat Ball é um jogo de ação e aventura sobre comer, engordar, e regurgitar para resolver as fases. Explore 20 estações espaciais gigantes e resolva mais de 200 fases de puzzles e muita ação com novas mecânicas estilo arcade”.

Submersed: PS4 — Digital (Disponível em 17/7)

“o paramédico da guarda costeira, Jack Ballard, que foi reinstituído recentemente após a morte de sua esposa, responde à um chamado de emergência de uma estrutura em alto mar. O lugar parece abandonado, quem enviou a mensagem? Tem medo de águas profundas? Terá”.

Super Dragonfly Chronicles: PS4 — Digital

“Mark West ficou chocado com a morte de seu pai, e então recebeu um poder incrível de uma mulher misteriosa. Atravesse fases desafiadoras, enfrente criaturas mortais e chefes épicos, assistindo a história do jogo ganhar vida em incrível arte no estilo dos quadrinhos”.

Telefrag VR: PlayStation VR — Digital (Disponível em 19/7)

“Telefrag VR é um jogo de tiro de arena veloz e competitivo, com movimento visceral e mecânicas de combate inspiradas em clássicos do estilo FPS”.

“Como um gladiador espacial, corra, pule e teleporte por arenas únicas que possuem geometria impossível, onde não há cima e baixo, e onde a morte pode vir de qualquer direção”.

