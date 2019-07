O que a sua relação com o dinheiro diz sobre você? 3 comportamentos que não percebemos que temos

Sempre quando o assunto é dinheiro a coisa fica bem delicada. O ditado já diz, “amigos, amigos, negócios à parte”. Aquele amigo de décadas se torna uma pessoa irreconhecível, o comportamento, logo, muda e a amizade fica comprometida.

Não é fácil saber por que as pessoas reagem dessa forma, no entanto, a psicologia tenta e muito descrever os processos. O terapeuta Seth Gilighan escreveu um artigo no sítio estrangeiro Psycology Today sobre as três relações que uma pessoa pode ter com o dinheiro.

Mindset

O autor cita o livro “Os sete hábitos de pessoas extremamente produtivas”, de Steve Convey, e segundo Convey, se você sente dor sempre que precisa gastar dinheiro você pode ter o que ele chama de o Mindset da escassez.

Essa configuração mental pode estar atrelada a uma sensação a um sentimento de culpa. Ele explica que isso pode estar ligado até caso o dinheiro esteja entrando.

O autor avalia que pessoas que têm esse comportamento tendem a pensar que a economia é um jogo de soma-zero, que para ele ganhar dinheiro alguém tem que perder, e vice-versa.

A melhor forma de mudar essa filosofia é tentar ver a economia como um ciclo e o dinheiro como um ativo flutuante. De acordo com Ken Honda, o autor do livro “Happy Money”, “100 reais gastos por você irão para a mão de outra pessoa que os gastarão contra coisa, assim por diante, até que eles voltem a você”.

Passado

O autor ainda comenta sobre algo chamado ‘feridas monetárias’. Quando você era criança tinha um brinquedo que o primo rico tinha e você não, coisas que eram negadas, pois seus pais não podiam bancar.

Segundo Honda, essas experiências podem causar cicatrizes na personalidade que nos assombram por mais de 20 anos. Talvez um sentido de inadequação ou até mesmo de culpa, revisitar essas experiências podem ajudar qualquer um a seguir em frente.

Aspirações

Ter os sonhos negados por falta de dinheiro pode ter a ver com a percepção de que todos os sonhos estão fora do alcance. Os especialistas explicam que a trabalhar essas frustrações pode ser o que falta para você deixar de duvidar de si mesmo e alcançar os objetivos.