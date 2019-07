Os signos do zodíaco que são viciados em stalkear

Todos acabamos bancando o “stalker” em algum momento, no entanto algumas pessoas são melhores e fazem isso mais frequentemente do que outras.

Conheça os cinco signos do zodíaco que são profissionais em stalkear:

Câncer

Embora sejam pessoas carinhosas, também são inseguras. Essa é a razão pelas quais elas preferem não ter nenhum tipo de dúvida e vão atrás do que for preciso para confirmar uma informação. O lema dos cancerianos é que a verdade acabará aparecendo, por isso são especialistas em investigar tudo.

Touro

Eles nunca dirão aos outros o que estão planejando ou aquilo que desejam descobrir. São muito orgulhosos e preferem serem vistos como pessoas fortes e cheias de confiança, por isso, vão tentar levantar todas informações possíveis para não serem feitos de bobo ou terem o ego ferido.

Gêmeos

Eles têm um medo eterno de que descubram suas mentiras e por esse motivo costumam se interessar tanto por aquilo que os outros costumam esconder. Sua principal razão para bancar o detetive não é a insegurança, mas sim a curiosidade.

Escorpião

Eles avaliarão as pessoas que amam e não para por aí: são muito ciumentos e dominantes. Para tomar o controle do relacionamento, seja na amizade ou no amor, eles acham que a melhor forma é saber tudo sobre o outro.

Capricórnio

Sua personalidade metódica e desconfiada faz com que eles se tornem especialistas na arte de stalkear os outros. Sabem como fazê-lo sem serem descobertos e ainda conseguem os melhores resultados. Isso acontece devido a uma mistura de curiosidade e insegurança, já que as pessoas desse signo são muito mais sensíveis e vulneráveis ​​do que costumam aparentar.