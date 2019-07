Conheça os novos recursos que serão liberados no aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp trabalha atualmente no desenvolvimento de novas funções. Pensando nisso, separamos alguns dos próximos recursos da plataforma. Confira:

Stickers animados

Eles já foram liberados no Telegram e Messenger. E em breve, os stickers (adesivos) animados, também serão disponibilizados no mensageiro verde.

Relação com o Facebook

Será possível enviar status do mensageiro direto para as histórias do Facebook. A ideia é integrar as duas redes sociais.

Bloquear o aplicativo com sua impressão digital

A novidade já foi liberada para o app na versão para o sistema iOS. De acordo com os testes, o recurso também chegará no Android.

Reuters

Muita atenção no app

Agora o mensageiro irá ajudá-lo a ter mais cuidado ao enviar uma foto para um contato. Antes de enviar, aparecerá uma segunda informação mostrando o nome do destinatário.

LEIA TAMBÉM: