O que cada signo pode fazer para manter a paixão viva no relacionamento

Manter a chama acesa no relacionamento nem sempre é uma tarefa fácil. Por isso, trazemos hoje a dica para manter a paixão viva nesse mês de julho, cujas energias dos planetas retrógrados podem interferir de forma significante nesse aspecto.

Áries

Você é um dos sortudos que sentirá um aumento maior do apetite sexual e, portanto, este será o melhor momento para explorar novas sensações com seu parceiro. Lembre-se que sexo não é apenas sobre o ato sexual, mas a preparação também é muito importante, você pode manter a paixão viva dando asas a sua imaginação e criatividade.

Touro

Normalmente você é uma pessoa muito intensa em todos os níveis, mas às vezes as sutilezas são mais emocionantes para o seu parceiro. Tente ir com mais calma, sensualidade e dar importância para os detalhes.

Gêmeos

Você sabe que é uma pessoa que confia em si mesmo, mas não deve se esquecer que nem todos os seus parceiros terão a mesma segurança que você, tente começar devagar e fazer com que a outra pessoa se sinta querida e cuidada.

Câncer

Você tem tudo para manter viva a chama da paixão com o seu parceiro, só precisa acreditar e colocar isso em prática. Lembre-se que entre os dois é preciso construir uma conexão cheia de intimidade e confiança.

Reprodução / Tumblr

Leão

Você é uma pessoa muito aberta em relação à sua sexualidade e isso faz de você um dos melhores amantes do zodíaco, mas este mês você deve se concentrar em explorar seu lado emocional no sexo, pois isso o ajudará a se conectar melhor com o seu parceiro.

Virgem

Este mês seu desejo de experimentar coisas novas aumentará. Não tenha medo de descobrir novos prazeres, pois isso irá ajudar a manter viva a paixão com o seu parceiro, que também estará interessado em explorar novos caminhos.

Libra

É a oportunidade perfeita para mimar o seu parceiro na área do prazer, embora não precisamente na cama, mas através de uma viagem e novas experiências. Tudo isso aproximará o casal e refletirá no plano sexual.

Escorpião

Talvez você se sinta cansado da rotina e procure mudar algumas coisas em sua vida, uma delas será a maneira como você se relaciona com seu parceiro. Para manter a paixão viva você deve ser muito sincero e expressar suas necessidades com clareza.

Reprodução / Giphy

Sagitário

Este mês é o momento perfeito para realizar suas fantasias mais ocultas, não tenha medo de falar sobre isso com seu parceiro, o mais provável é que ele esteja disposto a satisfazê-lo e ambos encontrem um novo prazer que nunca experimentaram antes.

Capricórnio

Quando se trata de relacionamentos, você geralmente sabe como levá-los corretamente, mas este mês você pode sentir uma mudança na maneira de se comunicar com o seu parceiro. Isso será positivo e ambos aprenderão a ouvir e a se entender melhor em todos os níveis.

Aquário

Você está sempre idealizando seus relacionamentos e isso pode acabar insatisfazendo seu parceiro. Aprenda a colocar os pés no chão e ouvir as necessidades do outro, assim juntos vocês podem melhorar a vida sexual.

Peixes

Normalmente você é um dos signos mais sensuais e pode ter uma vida sexual que dá inveja aos outros. É importante não ser egoísta e se comunicar bastante com o seu parceiro para que ambos possam descobrir seus desejos e encontrar o prazer juntos.