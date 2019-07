É possível contrair Hepatite no sexo oral? Esta e mais 4 informações sobre a doença

Na atualidade existem muitas duvida quando se fala do contagio de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). O sexo oral pode ser considerado um fator de risco? Quais os cuidados e precauções se o parceiro tem outros tipos de doenças comuns?

Mesmo que nomes como o HIV, sífilis e gonorreia acabam se tornando comuns, há uma série de doenças que não conhecemos devido à desinformação. Entre elas, a hepatite C que pode causar lesões no fígado e inclusive, levar a uma cirrose.

A hepatite C é uma infecção contagiosa que se transmite através do contato do sangue infectado com sangue saudável. Os riscos de contraí-la é mais alto quando mantemos relações sexuais sem proteção.

No entanto, é possível contrair hepatite C se você pratica sexo oral? A resposta é sim. O risco, a pesar de mínimo, ainda existe.

Como isso é possível? Uma ferida na boca ou em outra zona propensa ao contato pode ser um problema. Para evitar o contágio, o melhor a se fazer é usar proteção e realizar testes periódicos de DSTs.

Segundo o sítio estrangeiro Nueva Mujer, estas são as 5 coisas que você deve saber sobre a hepatite

Os vírus podem ser mortais

São divididos em A, B, C, D e E e podem causar infecção e inflamação no fígado, promover doenças graves e é fator de risco para o surgimento de câncer na região. As pessoas que contraem as categorias A e E quase sempre se recuperam e não precisam de tratamento.

Nos demais casos, a infecção pode se tornar crônica e alguns pacientes vão a óbito por causa de um câncer ou uma cirrose. Entretanto, se detectado a tempo, os sintomas podem ser tratados com medicação adequada.

A hepatite também é transmitida por meio de relações sexuais?

Os vírus das hepatites B, C e D podem ser transmitidos pelo sangue, sêmen e outros líquidos corporais. Que não se protege durante o sexo está suscetível a ser infectado, e o pior é que este vírus é dez vezes mais infeccioso que o HIV.

Lâminas de barbear e seringas são de uso pessoal e descartáveis

Pessoas que injetam drogas estão no grupo com alto risco de infecção, pois boa parte compartilha seringas. Para evitar o risco de infecção, as lâminas de barbear e depilar devem ser de uso pessoal, assim como, estúdios de tatuagem e piercing devem esterilizar os materiais constantemente.

A hepatite C pode desenvolver cirrose hepática sem apresentar sintomas?

O vírus da Hepatite C pode permanecer no sangue de uma pessoa sem apresentar sintomas por até 20 anos, até apresentar inflamação, dano ao fígado e se transformar em hepatite crônica, cirrose ou até um câncer.

A boa notícia é que o vírus é curável. Existem medicamentos que em três meses podem recuperar totalmente o indivíduo.