Versão beta do WhatsApp revela novo recurso que será liberado pelo app de mensagens

Uma recente versão beta do WhatsApp revelou um novo recurso que será liberado pelo app de mensagens em breve.

Como divulgado pelo site especializado WABetaInfo, a nova função ainda passa por desenvolvimento na plataforma.

O Atalho de Edição Rápida de Mídia ajudará o usuário a economizar tempo e armazenamento. Já na fase de testes, ele permite editar rapidamente as mídias enviadas e recebidas em seus bate-papos e grupos.

O recurso vai funcionar nos sistemas Android e no iOS (mas ainda não está disponível) e adicionará um botão para facilitar o processo.

Como revelado pelo site, a nova função não substituirá a antiga (Sendo diferente). Ainda não existe data oficial para a liberação da novidade.

