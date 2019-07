Desenvolvedora Supermassive confirma multiplayer para Man of Medan

Os modos multiplayer de Man of Medan e da série Dark Pictures Anthology foram anunciados oficialmente nesta sexta-feira (12).

The Dark Pictures Anthology é uma série de games cinemáticos de terror independentes, cada um com uma nova história, cenário e personagens. Man of Medan é o primeiro da série, com lançamento em 30 de agosto.

Foram revelados dois modos multiplayer para The Dark Pictures Anthology – o modo Shared Story e o modo Movie Night. “Em Shared Story você joga online com um amigo, fazendo escolhas que afetam ambos. Esperamos que curtam a intensidade de vivenciar a história com um amigo… e que ainda sejam amigos depois”.

No modo Movie Night, 5 pessoas (você e até quatro amigos) jogam co-op local. Cada jogador pode entrar seu nome e escolher qual personagem (ou personagens) usar, depois, basta passar o controle sempre que aquele personagem é o foco do jogo.

Você pode explorar, reagir e tomar decisões para manter seu personagem vivo no jogo. Quando o jogo pedir, basta passar o controle para o próximo jogador continuar com seu personagem. Periodicamente, o jogo apresentará um resumo de como cada jogador tem jogado.

"Criar um jogo narrativo com multiplayer nos apresenta alguns desafios de design – o mais significativo sendo no modo de dois jogadores, Shared Story, e como ambos podem se divertir com uma história quando vêem coisas diferentes e nenhum vê tudo", revelou em comunicado.

"Quando você e seu amigo ‘se separam’, nunca terá certeza se o verá novamente! É um jogo de terror afinal", explicou.

Sua primeira chance de testar tudo isso será em Man of Medan, o primeiro game da série. Neste jogo, quatro turistas americanos e seu capitão inexperiente se encontram nas férias de suas vidas mergulhando no sul do Pacífico.

