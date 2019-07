Mate 20 X 5G: Huawei lançará seu primeiro telefone com conectividade 5G em breve

O novo Huawei Mate 20 X 5G, primeiro telefone com conectividade 5G da empresa, deve ser lançado em breve.

Embora a empresa oriental seja pioneira nesse tipo de tecnologia, ainda não houve oferta de equipamentos produzidos pela gigante chinesa.

No entanto, isso deve mudar ainda este ano, com o novo aparelho, de acordo com o site especializado Fayerwayer.

O novo dispositivo conta com bateria de 5.000 mAh, 8 GB de memória RAM e armazenamento interno de 256 GB.

Ele é uma versão do Mate 20 X do melhorada e chega com o novo modem 5G Balong 5000. Outros detalhes ainda não foram liberados.

