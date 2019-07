Battle Royale: Luau de Férias acontece neste sábado no Garena Free Fire

O Garena Free Fire recebe neste sábado um evento espacial para os jogadores. O título battle royale contará com um Lual de Férias.

Nesta sexta-feira (12), faltando muito pouco para o evento, a Garena divulgou algumas informações no Facebook.

“Passando aqui de novo pra lembrar vocês que falta apenas 1 dia para o dia do evento Luau de Férias, entre para jogar coletar tokens e trocar por prêmios”.

“Coloca o despertador para as 7 da manhã, chama os amigos para começarem a jogar cedo em hahaha, eu já to preparado para conseguir as skins de férias”. Confira postagem:

Promoção no Free Fire

A Garena também divulgou nas redes sociais informações sobre uma nova promoção no game Free Fire. Confira:

“Já estão sabendo das promoções que estão rolando no Free Fire? ainda não? Corre na nossa loja lá que tem promoção rolando de até 50%! Mas fica esperto porque a promoção só vai durar até o dia 15 de julho”.

Garena Free Fire

