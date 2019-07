Os signos do zodíaco que não irão corresponder no amor

Durante este fim de semana, alguns signos do zodíaco podem não estar com seu melhor animo quando o assunto é corresponder flertes e interesses amorosos no geral.

Confira se você está na lista:

Áries

Você pode se sentir bastante independente e despreocupado, evitando dramas amorosos e focando apenas em si mesmo. É hora de relaxar, liberar energias tensas e viver esses dias com tranquilidade – especialmente se você já está em um relacionamento e quer evitar conflitos.

Câncer

Há tempos a vontade de se apaixonar o invade, mas algumas experiências desagradáveis fazem você se distanciar de possíveis pretendentes. É importante respeitar esses sentimentos e esperar até que você esteja seguro das suas decisões e faça as coisas no momento ideal.

Virgem

Sua sede de paz e sossego pode fazer com que você evite entrar em problemas no relacionamento ou dar chances a pessoas que não conhece muito bem. Apesar de a libido começar a dar uma guinada, você está mais preocupado em colocar limites em qualquer coisa que possa machucá-lo. Dê o tempo que você precisa se achar necessário.

Peixes

Apesar de a sua personalidade estar chamando a atenção, o que traz ainda mais sorte na vida amorosa, é bem possível que você não queira corresponder ou não fique interessado por alguém que demonstrará vontade ter algo mais. Aqueles que estão em um relacionamento indefinido, também pode preferir não levar as coisas a sério nos próximos dias.