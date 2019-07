Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco nos próximos dias

O segundo fim de semana de julho chegou e já pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas dos próximos dias:

Áries

É preciso ter mais cuidado com seus documentos e ser mais organizado; você nunca sabe quando vai precisar deles para uma emergência. Aproveite este fim de semana para deixar tudo em ordem.

Uma viagem pode surgir este mês. Um amor do signo de Capricórnio deseja ter um relacionamento com você. Cuidado com o que come e tente melhorar seus hábitos alimentares.

Você recebe a proposta de um negócio ou de trabalho. Seus números da sorte serão 09 e 23. Você faz consertos ou muda algo na casa.

Os arianos são muito apaixonados e atraem conflitos nos relacionamentos. É preciso amadurecer e atrair pessoas que são especiais e querem curtir a felicidade ao seu lado.

Touro

Você pode ter problemas em seu relacionamento amoroso neste fim de semana. Lembre-se que o taurino deve tentar ser menos controlador e para isso é bom passar um tempo sozinho, refletir e atrair alguém que não estimule sua sede de controle.

Você recebe dinheiro que não esperava. Serão dias para renovar completamente sua alimentação e ter hábitos mais saudáveis.

Decida sobre uma viajem e aproveite a oportunidade para relaxar. Um novo amor o surpreende com um presente.

Não procure problemas em seus amigos e tente não dar importância a questões superficiais. Seus números da sorte são 08, 19 e 23. Reflita mais sobre o que você deseja para o futuro e ouça o que seu coração tem a dizer.

Gêmeos

Será um fim de semana para realizar muito trabalho e talvez analisar a possibilidade de um negócio próprio.

Problemas legais são finalizados a seu favor. Aceite convites e aproveite a oportunidade para relaxar e conhecer pessoas com boa energia.

Você compra algo para sua casa. Não brigue tanto com seu parceiro e lembre-se de que seu signo é muito desconfiado, então tente controlar essa insegurança se quiser que seu relacionamento prospere.

Um amigo do signo de Peixes ou Áries vai procurar você para lhe pedir um favor. Você celebra um aniversário. A proposta de ir morar em outra cidade pode chegar e é preciso analisar muito bem antes de tomar a decisão.

Câncer

Celebrações e compromissos vão mantê-lo ocupado. É hora de aproveitar plenamente a vida e estar cercado por pessoas que te encherão de boa energia. Você recebe presentes.

Tenha cuidado com os problemas no trabalho e tente ficar bem longe das fofocas. Tenha cuidado com o que diz aos outros.

No amor, você continuará no caminho certo e pode conhecer melhor pessoas próximas a você; seus signos mais compatíveis são Aquário, Peixes e Escorpião.

Você se inscreve para um curso. Tenha cuidado com álcool ou vícios, tentando controlá-los para não ter problemas devido a excessos.

Você encanta e sempre tem amigos ao seu redor. Alguém pedirá um conselho e pode ser sobre uma separação amorosa. Você terá sorte com os números 03, 14, 22.

Leão

Você se lembrará muito de um amor do passado e pensará em procurá-lo, mas lembre-se de que é melhor seguir adiante para alcançar a paz interior. É hora de começar a poupar para não passar por problemas financeiros novamente.

Você faz um curso que o ajudará a abrir mais portas no ambiente de trabalho. Tenha cuidado com perdas ou roubos e evite andar desatento na rua.

Você é uma pessoa muito boa e prestativa; continue assim para atrair energias positivas. Tente ajudar alguém que está em uma situação de doença. Lembre-se de não se afastar muito da sua família.

Você faz uma viagem com seus amigos. No sábado, você pode conhecer um pretendente do signo de fogo. Seus números da sorte serão 05, 19 e 28.

Virgem

Fim de semana de ânimo, ideal para entrar em contato apenas com boas energias. Finalmente você começa a alinhar sua boa sorte e terá uma surpresa econômica.

No trabalho, evite conflitos com seus colegas e não se envolva em seus problemas para não se sentir mal.

Você pode se distanciar de um parceiro problemático e isso permitirá que sua energia seja fortalecida. Agora, é hora de se manter firme em não voltar atrás.

Tente pagar dívidas e parar de acumulá-las. Mantenha sua palavra. Você terá sorte no domingo com os números 03, 07 e 88. Você recebe um convite para um evento familiar.

Libra

Uma atraente proposta de emprego pode chegar, apenas tente não falar sobre isso para não gerar problemas de inveja. Seu signo passa por um estágio de abundância que deve ser aproveitado.

Fim de semana para se encontrar com alguém que significa muito para você, então tente aproveitar esses momentos ao máximo.

Você saberá sobre uma notícia da família que causará preocupação, mas no final tudo vai dar certo. Em uma viagem, você pode conhecer pessoas interessantes, que darão lições de vida.

Você terá sorte no domingo com os números 05, 14 e 31, combine-os com sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Você faz um curso. Faça seus pagamentos em dia para não ter problemas mais tarde.

Escorpião

Você pode recordar experiências negativas que passou, mas lembre-se de que tudo de bom e ruim que acontece sempre serve como aprendizado, então não fique deprimido.

Pare de procurar o amor, ele virá quando você menos espera, apenas mantenha a paciência. É hora de se reinventar e mudar seu visual.

Tente cumprir todas as suas tarefas no trabalho e seja bondoso com seus chefes para colher melhores frutos.

Controle sua personalidade e não seja tão controlador, lembre-se de que respeitar o espaço do outro é importante.

Você terá sorte no sábado e fechará bons negócios. Seus números da sorte são 01, 12 e 30.

Sagitário

Sexta-feira para participar de reuniões de trabalho. Lembre-se de sempre se manter organizado para ter um melhor desempenho.

Você pode receber dinheiro extra em breve. Tente não ser tão exigente consigo mesmo e sonhe mais, lembre-se que a vida é apenas uma e você pode se arrepender de não ter sido mais aventureiro.

Cuide de problemas da coluna ou pescoço e não se esforce se exercitando além da conta. Você terá sorte no sábado com os números 18, 20 e 31. Uma viagem para ficar mais relaxado e deixar de lado todo o estresse pode surgir.

Capricórnio

Você terá dificuldades no trabalho ou nos estudos. Por isso, mantenha a calma e seja muito cauteloso com tudo o que diz sobre os outros para evitar problemas.

Tenha em mente que o seu signo é caracterizado por ser muito sincero, por isso tente não comentar coisas que ninguém perguntou.

Uma crescimento econômico pode fazer você adquirir um bem; mas é preciso analisar bastante penas antes de decidir. Seja responsável e economize.

Seus números da sorte são números 23, 43 e 60; tente adicionar sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Você continuará trilhando um bom caminho no amor. Os comprometidos podem formalizar o relacionamento ou dar um passo importante este mês. Solteiros conhecerão alguém de Peixes ou Virgem que será muito compatível.

Aquário

Você vai passar por algumas pressões no trabalho e deve tentar se acalmar para colocar suas atividades em ordem. Tudo corre bem quando você cumpre suas obrigações.

Você vê seus parentes este fim de semana. Aproveite o seu domingo para sair, relaxar e aumentar o seu contato com a natureza. Isso trará energias renovadoras.

Tente economizar para o futuro, especialmente se algum dinheiro inesperado chegar. Uma pessoa próxima pode adoecer e seu apoio será fundamental.

Você é muito carismático e deve aproveitar essa qualidade para atrair o amor. Este fim de semana chega à sua vida alguém do signo de Áries ou Virgem que será muito compatível.

Um ex irá procurá-lo e é preciso resolver a situação da melhor forma. Você terá sorte no domingo com os números 02, 12 e 89.

Peixes

Cuidado com as fofocas no local de trabalho e tenha discrição com sua vida pessoal, pois muitas vezes as pessoas aproveitam o que sabem sobre você para machucá-lo. Fim de semana de visitas.

É hora de colocar todo o esforço em projetos e ser mais consistente sobre seus objetivos. Você ganha dinheiro extra ou recebe um pagamento.

Um amor do signo de Câncer ou Libra será muito compatível. Lembre-se que você deve estar mais aberto a um novo relacionamento e que não pode se apegar a alguém do passado.

Seus números da sorte são 14, 18 e 23. Tente prestar mais atenção na sua intuição e tirar vantagem disso ao abraçar novas oportunidades.