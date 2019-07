Estes 5 alimentos hidratam o corpo e auxiliam no rejuvenescimento da pele

A desidratação é um grande problema seja no verão ou no inverno. A onda de ar frio que atingiu o país nesta semana pode mascarar sinais sérios de desidratação, algo que no clima mais quente não ficam um pouco mais evidentes.

Pensando nisso o sítio estrangeiro Nueva Mujer, elaborou uma lista de opções fáceis e naturais para combater a falta de água. Isso é importante, pois ajuda a combater o envelhecimento e a aparição das linhas de expressão.

Alimentos que ajudam a manter a pele e corpo hidratados

Melancia

Reprodução/ Pixabay

Com uma composição que chega a 92% de água, a melancia é a fruta ideal para qualquer período do ano. A grande variedade de sais minerais é um bônus segundo a pesquisa da Universidade de Aberdeen.

Pepinos

Outro vegetal com uma composição de água altíssima, 96% para ser mais preciso. Alimentos naturais são turbinados com sais minerais e nutrientes que auxiliam nos processos metabólicos e dão maior sensação de satisfação.

Morangos

Esta frutinha contém o mesmo tanto de água que as melancias. O diferencial são os nutrientes que cada um deles aporta. Os morangos são ricos em vitamina C, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e estimula a produção de colágeno.

Espinafre

Reprodução/ Pixabay

Um superalimento rico em vitaminas K, A e C, fibras, cálcio, magnésio, potássio e sódio. Os minerais são ótimos para hidratar o corpo antes e depois de atividades físicas e auxiliam diversos processos essenciais. Além disso, o espinafre contém 92% de água em sua composição.

Leite

Um estudo da Universidade de McMaster, no Canadá, descobriu que o leite é mais efetivo que muitas bebidas hidratantes vendidas nas conveniências, isto tudo graças à mistura de proteínas de qualidade, cálcio, carboidratos e eletrólitos.