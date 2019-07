Que tal tomar uma gelada com seu cão? Cerveja para pets torna isso possível

Dividir uma gelada com amigos já é sensacional, mas imagine se você pudesse tomar uma com seu pet? Agora, isso pode se tornar realidade. A cervejaria paulista Colorado lançou a Cãolorado, linha de bebidas sem álcool especialmente feitas para os peludos.

Produzida em parceria com a Blue Hops e com a Padaria Pet, a cerveja para cães leva extrato de malte e levedo de cerveja na receita. Além de não conter álcool em sua composição, ela é rica em vitaminas e fibras e vem nos sabores carne e frango.

E como os humanos não dispensam um bom apertivo, os cães também poderão beliscar biscoitos caninos de bagaço de malte enquanto degustam sua "cervejinha". Segundo a Colorado, o petisco não tem conservantes, aromatizantes e corantes artificiais.

E para comemorar ao lado do doguinho, todos os bares do Urso e a Toca do Urso, em Ribeirão Preto (SP), agora são pet friendly.