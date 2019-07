6 benefícios do hibisco para acabar de uma vez por todas com a queda de cabelo

A flor de hibisco é uma queridinha de muitas pessoas que fazem dieta. Alguns dos benefícios do chá seriam a capacidade de reduzir o inchaço, controlar o colesterol e o peso, entre outras propriedades.

De acordo com o sítio estrangeiro Style Craze, além de ajudar em processos metabólicos, a flor também é um grande aliado na produção de colágeno, proteína que auxilia no fortalecimento do cabelo e pele.

Confira os seis benefícios do hibisco para a saúde do cabelo e pele