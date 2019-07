Sonda espacial japonesa recolhe amostras subterrâneas de asteroide

A Sonda espacial japonesa Hayabusa2 recolheu nesta quinta-feira amostras subterrâneas de asteroide Ryugu.

O material será usado para estudar a origem do sistema solar. Foi o segundo pouso do equipamento no corpo espacial.

Segundo a Agência Japonesa de Exploração Aerospacial (Jaxa), a missão ocorreu dentro da normalidade e sem imprevistos.

A manobra tinha como objetivo recuperar amostras subterrâneas de uma cratera aberta no mês de abril na superfície do asteroide. Confira:

[PPTD] July 11 at 10:51 JST: Gate 5 check. The state of the spacecraft is normal and the touchdown sequence was performed as scheduled. Project Manager Tsuda has declared that the 2nd touchdown was a success!

