Quando as crianças ditam o ritmo: 3 erros que todo pai e mãe comete ao criar os filhos

Ninguém consegue ser o pai ou a mãe perfeito, todos nós erramos e isso é inevitável. No entanto, algumas atitudes podem causar efeitos devastadores na personalidade e no desenvolvimento das crianças.

Alguns comportamentos transformam-nas em adultos com dificuldades no trabalho, estudos e vida pessoal. De acordo com o doutor Sean Grover, autor do livro “Quando as crianças tomam o poder: como retomar o controle do seu querido diabinho… e desfrutar ser pai novamente”, em publicação para o sítio estrangeiro Psichology today, sempre há espaço para reflexão e comunicação quando o assunto é criação.

Bullying que começa dentro de casa

Pais valentões podem desenvolver muitas inseguranças e baixar a autoestima dos filhos. Segundo a publicação, eles tentam sobrecarregar as crianças com ordens, ameaças e até mesmo violência.

Eles tendem a moldar as crianças por meio da intimidação em vez de deixa-los fomentar a própria individualidade. Comportamentos como esse podem desenvolver problemas de intimidade e dificuldade para confiar em outras pessoas.

Criticismo e comparação

Comparar os filhos a crianças que desempenham melhor na escola ou nos esportes pode ser uma forma de quebrar ainda mais o ego mal formado deles.

Eles podem crescer pensando serem fracassados ou mesmo que não pertencem à família ou ao meio que vivem. Um comentário mal colocado é capaz de criar feridas que demoram anos para serem fechadas.

Falta de estrutura e limite definidos

Estrutura e limite são fundamentais para o especialista. O primeiro significa calendário e rotinas consistentes; o segundo significa limitar comportamentos destrutivos e arriscados ao construir bom julgamento e respeitar o espaço físico e emocional entre os indivíduos.

Elea indica que deve haver um equilíbrio sendo que alguns pais são muito apegados a limites e falham em proporcionar estrutura e criar limites saudáveis.