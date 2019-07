Os signos do zodíaco que são duros até mesmo com as pessoas que amam

Alguns signos do zodíaco são duros até com aquelas pessoas que eles amam muito. Isso pode se manifestar com cobranças, exigências e até mesmo franqueza, atrapalhando ou não o relacionamento.

Confira se você está nesta lista:

Áries

A sinceridade e a franqueza do ariano podem ser excessivas com todos, até mesmo com as pessoas que ele ama. Muitas vezes este signo não mede as palavras e acabam machucando aqueles que são mais sensíveis. No entanto, ele também é firme e forte na hora de apoiar e defender quem está ao seu lado.

Capricórnio

O capricorniano não costuma ser frio quando ama alguém de verdade, mas também não é o signo mais carinhoso do zodíaco. Ele estabelece limites e defende o que acredita com unhas e dentes, sendo muitas vezes inflexível. Ainda assim, a “dureza” deste signo é um grande suporte de apoio e superação de obstáculos junto às pessoas queridas.

Virgem

O virginiano prefere levar sua vida com base nos planos de ação que ELE desenvolve. No amor, este signo pode ser autoritários e duros quanto aos passos que o casal deve seguir. Mesmo assim, ele costuma impor aquilo que analisou ser o melhor, pois odeia que seus erros afetem as pessoas que ama.

Aquário

O aquariano não admite que as pessoas que vitimizem ao seu lado e se fecha quando os outros usam argumentos emocionais. Por mais que ame, ele não costuma demonstrar seu carinho com facilidade, mas com muita consideração tenta sempre ajudar o outro a se livrar das amarras que o impedem de seguir em frente.