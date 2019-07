Os signos do zodíaco mais difíceis de acalmar

Alguns signos do zodíaco perdem a calma com facilidade, outros já nem tanto, mas todos que estão nesta lista são quase impossíveis de controlar durante um momento de raiva.

Confira:

Áries

Um dos signos mais impulsivos do zodíaco e valentes do zodíaco, mas que usa também costuma usar sua força e ira em momentos de estresse. Este signo é de reação imediata e teimoso, o que faz com que ele tenha um caráter difícil de ser governado e muito mais complicado quando o assunto é tentar acalmá-los – uma tarefa muito difícil.

Escorpião

Uma das caraterísticas mais complexas do escorpiano é sua intensidade excessiva, isso faz com que ele seja enérgico e entregue, mas também muito difícil de acalmar, especialmente se está sofrendo. Quando ele não compreende como lidar com o seu sentimentos e emoções, pode ter comportamentos bastante autodestrutivos.

Leão

O leonino pode ter um nível mais elevado de egoísmo, autoritarismo e teimosia, que se manifestam especialmente quando algo os tira do sério. Mesmo que alguém deste signo seja muito paciente, quando algo os irrita profundamente, é bem possível que sua ira se exploda, algo que pode até não durar muito, mas ele só se acalmará quando desejar.

Sagitário

Nem sempre o leonino manifesta sua raiva de forma descontrolada, mas quando o faz, sua rebeldia e exagero impossibilitam qualquer um de acamá-lo. Este signo é um dos mais difíceis de deter, seja em qualquer circunstância, pois ele é bastante instintivo e acredita na sua verdade. No entanto, quando sua raiva passa, eles seguem em frente com facilidade.