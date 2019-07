Tecnologia: Novos vazamentos revelam aparência do novo Samsung Galaxy Note 10 

Novos vazamentos revelam a aparência do novo Samsung Galaxy Note 10. O aparelho da marca sul-coreana deve ser apresentando no segundo semestre do ano.

As imagens, que provavelmente retratam a versão final do aparelho, foram divulgadas nas redes sociais. Os vazamentos revelam duas cores do smartphone.





Publicidad





Elas mostram as extremidades reduzidas na frente, bem como a câmara traseira tripla e o buraco centrado na frente, conforme revelou o site Fayerwayer

Em relação às especificações técnicas, é fato que terá o processador Qualcomm Snapdragon 855 ou Exynos similar, com versões que chegam a 12 GB de RAM.

O armazenamento deve ser de até de 128 GB, expansíveis via microSD. A tela do novo Galaxy seria de 6,3 polegadas e a câmara principal teria abertura variável de três etapas.

LEIA TAMBÉM: