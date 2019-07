Novo golpe no WhatsApp promete benefício do PIS

Um novo golpe no aplicativo de mensagens WhatsApp promete benefício do PIS (Programa de Integração Social). Identificada em outros períodos, a fraude é recorrente em diversas épocas do ano.

As páginas falsas supostamente oferecem a possibilidade do usuário consultar se tem direito a receber o abono do PIS/Pasep.

O golpe é muito similar ao detectado em meados de 2018 pelo dfndr lab, que alcançou 3.2 milhões de detecções em poucos dias.

Segundo o site, ao clicar em um dos links, o usuário acessa uma página na qual há um texto informando que a Caixa Econômica está liberando “PIS salarial pra quem trabalhou entre 2005 à 2018 no valor de R$ 1.223,20”.

Logo em seguida, é incentivado a responder um questionário e, independente das respostas, é direcionado para uma página onde é incentivado a compartilhar o golpe com 30 amigos ou grupos do WhatsApp.

“Esse golpe se aproveita de um tema muito importante para milhões de brasileiros e por isso o número de pessoas atingidas tende a ser cada vez maior”, comenta Emilio Simoni, Diretor do dfndr lab.

É justamente por esse potencial de volume de acessos que o cibercriminoso direciona todos os que caem no golpe para uma página na qual gera ganhos financeiros ilegalmente por meio de publicidade. Contudo, o maior prejuízo é a desinformação de milhões de pessoas que precisam desse benefício e podem ser diretamente prejudicadas.

Como se prevenir contra ameaças virtuais

Para não cair em golpes ou se tornar vítima de outras ameaças virtuais como essa, Simoni indica algumas dicas de segurança. Confira:

Evite clicar em links desconhecidos, especialmente recebidos através de correntes no WhatsApp

Desconfie de grandes ofertas e benefícios, e sempre cheque as informações em fontes de confiança

Instale um antivírus no celular: Alguns aplicativos possuem função anti-phishing.

