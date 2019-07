Azul anuncia voos extras para datas festivas do segundo semestre

Festival Sairé, festival de música no Rio, Oktoberfest e Círio de Nazaré. Quatro importantes eventos culturais e religiosos que agitam o país no segundo semestre deste ano contarão com voos extras da Azul.

Ao todo, a companhia irá operar 70 frequências adicionais durante os festejos, totalizando 8.708 assentos extras, de acordo com comunicado da empresa. Rio, São Paulo, Pará, Minas Gerais e Santa Catarina receberão as operações extras ao longo dos dias de festa.

Evento mais próximo no calendário, o Festival de Sairé será realizado entre os dias 19 e 23 de setembro, em Santarém (PA). Ao todo, a companhia disponibilizará 450 assentos a mais entre Belém e Santarém.

Reuters

Uma semana depois do festival, as atenções se voltam para o Rio de Janeiro/RJ, que sediará um dos principais festivais de música do mundo. Entre 27 de setembro e 07 de outubro, a Azul ofertará 34 voos extras de e para os aeroportos Santos Dumont e Galeão para atender a demanda adicional.

Segundo a companhia aérea, Guarulhos, Campinas, Congonhas e Confins serão as cidades que contarão com maior oferta para o Rio. Destaque para o mercado inédito Congonhas-Galeão. Já durante a Oktoberfest, serão os mercados Campinas-Navegantes e Porto Alegre-Navegantes que terão mais operações da Azul.

O Círio de Nazaré, que reúne cerca de 3 milhões de fiéis católicos no Pará, também está na lista dos voos adicionais da companhia. De 11 a 14 de outubro, a empresa aérea terá 12 frequências extras nas ligações entre Belém-São Luís, Belém-Manaus, Belém-Marabá, Belém-Macapá, além de aumentar a oferta de assentos na rota Belém-Santarém.

Com informações da Azul

LEIA TAMBÉM: