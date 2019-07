Vitamina detox proteína verde ajuda a emagrecer e dá energia para atividades físicas

Extremamente alto em vitamina K, A e C, com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, a couve é uma das melhores folhas verde-escuras para consumo.

Combine-a com a vitamina C, doçura naturais da tangerina e do abacaxi, assim como com a gordura saudável e proteína do abacate, e você tem uma vitamina verde extremamente saborosa.

Esta bebida não tem valor de refeição e as demais horas do dia requerem uma alimentação saudável e balanceada para que você atinja seus objetivos. Aproveite a receita.

Confira a receita da vitamina verde proteica

Ingredientes

Duas folhas de couve

Uma tangerina descascada

100 gramas de abacaxi picado

Meio abacate

Uma colher de sopa de suplemento proteico

Três colheres de sopa de amêndoas

Uma xícara de água

Uma xícara de gelo

Preparação: adicione tudo ao liquidificador e bata até que a mistura fique homogênea.