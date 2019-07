Os signos que mais se preocupam em viver o agora

Como já falamos, alguns signos do zodíaco tem uma grande dificuldade em desapegar do passado. No entanto, outros agem pensando no presente e estão preocupados de viver o agora como se não houvesse amanha.

Confira se você está na lista:

Áries

O ariano está constantemente procurando novos prazeres, experiências e emoções – algo que só o presente pode entregar. Ele não se concentra no passado, especialmente se este o machucou.

Este signo prefere viver o momento e não tem medo de assumir riscos. Por gostar muito de aventura, ele pode ficar entediado com facilidade e ter dificuldade de se concentrar em alcançar objetivos.

Leão

Mesmo nutrindo suas experiências e valorizando as emoções que viveu no passado, o leonino é um signo extremamente preocupado em viver o presente.

Diferente do ariano, ele não precisa correr e ter algo novo para contar sempre, mas gosta de gastar seu tempo com aquilo que o deixa satisfeito e traz resultados positivos agora. Ele também pode ser um pouco impulsivo ao tomar decisões pesando só no prazer.

Libra

Extrovertido e encantador, o libriano gosta de aproveitar a vida e faz o possível para não deixar passar nenhuma oportunidade de se divertir, mesmo que isso signifique sacrificar um pouco o futuro.

Ele pode tentar manter o equilíbrio e controlar passado, presente e futuro, mas costuma quase sempre se deixando levar por aquilo que acha importante no momento.

Sagitário

O sagitariano carrega o desejo de conhecer o novo por meio de viagens, aprendizagens e pessoas. Isso também faz com que ele foque no futuro, mas sua energia em geral é depositada naquilo que o presente pode entregar.

Este signo sempre dá um jeito de escapar da rotina para explorar novas experiências vivendo o agora, como individuo presente e dono do próprio destino a todo o momento.