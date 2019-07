Novas imagens revelam detalhes da superfície impressionante do asteroide Bennu

Novas imagens divulgadas nesta semana pela NASA revelam detalhes da superfície impressionante do asteroide Bennu.

Os arquivos foram compartilhados no Twitter pela agência espacial. A sonda OSIRIS-REx foi responsável por realizar os registros espetaculares.

As duas imagens do hemisfério sul e da região equatorial de Bennu foram registradas com 17 minutos de intervalo. Eles foram tirados em 19 de abril, a 3,7 km de distância.

Na primeira foto, o campo de visão é de 257,8 metros. Para escala, o diâmetro da cratera (de cima para baixo) é de 135 pés (41 m). Confira:

De acordo com a NASA, a imagem foi obtida durante o Flyby 7B da fase de Levantamento Detalhado da Missão.

O segundo arquivo mostra a profundidade de uma cratera localizada na região equatorial do asteroide Bennu (canto superior direito). A maior rocha também é visível na imagem (centro inferior). Confira:

