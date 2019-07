Nasa destaca imagem do eclipse solar feita por fotógrafo brasileiro

Uma cena registrada pelo fotógrafo brasileiro Leonardo Caldas foi escolhida para destaque no "Astronomy Picture of the Day", arquivo online ligado à Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) que seleciona diariamente imagens impressionantes de fenômenos astronômicos.

A imagem mostra o momento exato de sobreposição do Sol pela Lua, no qual também sobrevoavam aves pelo céu. O eclipse em questão foi avistado na última semana na cidade de La Sirena, no Chile. O mesmo pôde ser visto parcialmente em algumas cidades brasileiras.

Em entrevista ao G1, Leonardo Caldas – que administra o perfil "fotografiaeastronomia" – explicou como produziu a imagem, e o processo até vê-la publicada como "imagem do dia". "Submeti a foto à aprovação no mesmo dia em que a tirei, ainda no Chile, mas a triagem é bastante criteriosa, para evitar fraudes", conta. Caldas, natural de Brasília, capturou um dos instantes de uma gravação feita por ele próprio em 4k. "Os editores da APOD só acreditaram que minha foto não era montagem quando viram o vídeo de onde tirei este frame".

No texto que acompanha a imagem no APOD, os pássaros são os protagonistas. "Histórias sobre comportamentos inusitados de pássaros durante eclipses têm sido contadas através dos séculos", explica, "muitos observadores notaram pássaros agindo como se fosse crepúsculo, e pousando ou voando próximos ao chão".

Os editores do site, administrado pelo Departamento de Ciência Astrofísica da Nasa, ainda explicam que é comum avistar pássaros de hábitos noturnos aparecendo durante um eclipse, atraídos pela escuridão.