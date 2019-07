Hipertensão: Estes 4 snacks são essenciais para adicionar na dieta e controlar a pressão

De acordo com o sítio Express, existem algumas frutas que se inseridas entre as refeições podem ajuda a controlar a pressão alta. Um estudo citado pela publicação forneceu frutos do bosque para pessoas hipertensas por oito semanas.

Ao final do período de testes, os participantes demonstram ter melhorado uma série de indicadores de doenças cardíacas, entre eles foi percebido o arrefecimento da pressão arterial.

Em um outro estudo, cientistas desenvolveram um dieta rica em polifenóis, substancias presentes no chocolate e em varias frutas e verduras. Estes também demonstram grandes melhoras relacionadas à pressão.

Reprodução/ Pixabay

Os alimentos mais indicados pelos especialistas são:

Morangos

Mirtilos (blueberries)

Amora

Uvas passas (branca, preta ou vermelha)

O NHS (sistema de saúde do Reino Unido) indica que além de uma dieta rica em vegetais, pessoas hipertensas devem seguir um estilo de vida saudável, fazer exercício aeróbico de intensidade moderada e cortar o sal.