O Facebook tem uma equipe de especialistas para criar "todos os tipos" de aplicativos. Em comunicado nesta semana, a empresa revelou que deve liberar novidades em breve.

"Nas próximas semanas, o Facebook começará a lançar novos aplicativos focados no consumidor com o nome de desenvolvedor NPE Team, do Facebook".

"Os aplicativos estarão alinhados com a missão da empresa de dar às pessoas o poder de construir comunidade, novas experiências".

"Estamos comprometidos em fornecer às pessoas controle sobre seus dados pessoais e proteger a privacidade em toda a nossa família de aplicativos, incluindo futuros aplicativos".

Ainda segundo o texto, "os serviços oferecidos pela Equipe NPE serão regidos pelos Termos de Serviço , Política de Dados e Termos Suplementares da Equipe NPE que serão publicados nas próximas semanas", explicou.

LEIA TAMBÉM: