Diabetes: 5 vegetais para ajudar a diminuir a glicose sanguínea fundamentais para a dieta

A diabetes é uma doença incurável de acordo com os principais órgãos de saúde do mundo, e as publicações mais sérias sobre o assunto.

O corpo passa a resistir à ação da insulina, hormônio fundamental para transformar e absorver o açúcar de carboidratos.

Elevados níveis de glicose no sangue podem levar a ineficiência da insulina, condição que causa uma síndrome metabólica capaz de desenvolver a diabetes de tipo 2.

De acordo com o sítio estrangeiro Express, existem vegetais não amiláceos que ajudam a combater os níveis de açúcar no sangue. Segundo a Associação Americana de Diabetes, de 3 a 5 porções destes vegetais são fundamentais para manter os níveis dentro do indicado.

Isso equivaleria a até 500 gramas de vegetais. Ricos em fibras, os vegetais não amiláceos são pobres em amidos e em carboidratos de rápida absorção, dois tipos que atrapalham o controle necessário para o diabético.

Reprodução/ Pixabay

Estes 5 vegetais são ótimos para a dieta do diabetes e devem ser consumidos diariamente