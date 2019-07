É dia de pizza, amore mio! Saiba onde se deliciar em São Paulo

O Dia da Pizza é comemorado nesta quarta-feira (10) e traz novos sabores e promoções ao longo de toda a semana. Olha só o que algumas das melhores casas prepararam!

Zi Tereza Di Napoli

De segunda (8) a quinta (11), qualquer sabor sairá pela metade do preço. No cardápio, a Jardins (muçarela com cebola caramelizada e tiras de bacon ou fatias de calabresa, R$ 43,50) e duas versões veganas, Zucca (pasta de abóbora, escarola e cogumelos shitake refogado, R$ 42,50) e Ceci della Zia (pasta de abóbora, brócolis, cebola roxa e snacks crocantes de grão de bico, R$ 42,50), são novidades. Av. Vereador José Diniz, 3.041 – Campo Belo. Tel.: 5533-3319. Dom. a qui., 18h à 0h; sex. e sáb., 18h à 1h.

Tatu Bola Bar

O menu especial ganhou sabores como caponata, carbonara al pecorino, calabresa com cebola rosa e pimenta biquinho e, para fechar, banana com nutela. Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 685 – Berrini. Tel.: 4371-1656. Seg. a sex., 17h30 à 1h; sáb., 16h à 1h. R$ 36,99, salgadas e R$ 23,99, doces.

Buoníssimo

São dois novos sabores para comemorar. De abóbora, com creme de abóbora, fior de latte, linguiça caseira e manjericão (R$ 39); e de mortadela e burrata, com fior de latte, manjericão, mortadela italiana, castanha de caju, raspas de limão e burrata (R$ 49). R. Simão Álvares, 31 – Pinheiros. Tel.: 3032-0040. Ter., 12h às 16h. Qua. e qui., 12h às 23h. Sex. e sáb., 12h até o último cliente. Dom., 18h às 23h.

Firmina Central

O pizza-bar tem nas pizzas individuais seu carro-chefe, oferecidas inclusive no almoço. Na quarta, qualquer pizza sai pela metade do preço. Entre as opções estão a Minho (R$ 15,50), Parma e Brie (R$ 18,50) e Caprese (R$ 15,50). Av. Vieira de Carvalho, 179 – Largo do Arouche. Tel.: 3222-8674. Todos os dias, 12h às 15h; 19h às 23h30.