3 benefícios que podem mudar a sua ideia em relação ao consumo de fibras

Médicos e nutricionistas costumam dizer sobre o quão importante é consumir alimentos ricos em fibra diariamente, mas, em alguns casos, as pessoas não dão muita atenção.

A verdade é que fazemos muito mal ao ignorar conselhos desse tipo, pois a fibra alimentar pode reduzir o risco de doença cardíaca, diabetes e obesidade, de acordo como o nutricionista Jonny Bowden consultado pelo portal Newsmax.

Ela não serve apenas para controlar o transito intestinal, segundo o especilista “há quatro motivos por que é importante adiciona-la à dieta, como melhorar a saúde cardiovascular e reduzir o risco de outras doenças”.

Benefícios da fibra na dieta diária

A fibra ajuda a manter níveis de açúcar no sangue em um nível saudável, o qual é importante para todos, mas, especialmente, para aquelas pessoas com sobrepeso ou com risco de diabetes e doenças cardíacas.

Este nutriente é importante para controlar o peso e manter a pressão arterial sobre controle.

“Dezenas de estudos relacionaram uma maior ingesta de fibras com o controle de peso… A fibra promove a saciedade, reduzindo a fome e posteriormente controlando a ingesta de alimentos”, explica um dos artigos.

Bowden afirma que o Instituto de Medicina dos Estados Unidos recomenda que consumamos entre 25 e 38 gramas por dia.

Alguns exemplos de alimentos com fibra solúvel são macas, abacates, bananas, cereais, feijões e sementes, como a chia e a linhaça.

A fibra insolúvel pode ser encontrada “no trigo integral, muitas verduras e algumas frutas, como a casca da uva, o abacaxi e o bagaço da laranja, entre outros”.

Este composto também atua como um probiótico que promove as bactérias intestinais boas.