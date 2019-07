WhatsApp libera nova versão do aplicativo de mensagens na App Store

O WhatsApp liberou nesta segunda-feira (08) uma nova versão do aplicativo de mensagens instantâneas na App Store.

“Nova atualização do WhatsApp Messenger para iOS 2.19.70 App Store está disponível agora”. Confira link da versão:

No entanto, o update não traz novos recursos e sim melhorias internas, de acordo com o portal especializado WABetaInfo. Também foca em ajustes de bugs.

Versão Business

Update também na versão de negócios do app. A nova versão beta do WhatsApp Business para iOS 2.19.70.11 está disponível, de acordo com o site WABetaInfo.

New WhatsApp Business beta for iOS 2.19.70.11 update is available now!

If you are a tester, open TestFlight to update.https://t.co/hOgTjwGcbE#WhatsAppBeta #iOS #Bot — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 8, 2019

