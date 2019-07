Que tal viver no interior da Itália? Vilarejos vendem casarões a um euro

Sempre que alguém fala em ter uma casa própria ou um imóvel que gere renda de aluguel, é comum pensar em altos investimentos.

Isso, claro, quando estamos falando de qualquer mercado minimamente competitivo. O que não é o caso de diversos vilarejos italianos. Com população decrescente, e mais pessoas deixando-os do que chegando, a administração destes povoados resolveu inovar.

Iniciada em 2018, a medida tenta atrair investidores estrangeiros a comprar imóveis que remontam ao século 18, em condições precárias, por apenas um euro, cerca de 4 reais.

Reprodução/ Comuna de Muzzomeli

Você deve estar pensando, claro que tinha uma pegadinha. Sim, as condições impõem ao comprador que invista na renovação do imóvel o valor mínimo de 20 mil euros, pouco mais de 85 mil reais, no prazo de 365 dias.

O valor pode parecer alto para alguns, mas não se você pensar que terá o próprio casarão de três andares, no interior da Itália, e em vilarejos pitorescos, cenários que relembram os filmes icônicos do cinema, como “O Poderoso Chefão” ou “Comer, Rezar e Amar”.

A ideia surgiu na cidadezinha de Muzzomeli, no sul da Sicília, e está se espalhando nos povoados vizinhos. De acordo com o tabloide inglês The Sun, outras 20 vilas devem lançar planos próprios de venda, incluindo Borgomezzavalle e Zungoli, próximos a Napoles, e Ollolai na Sardenha.

Reprodução/ Comuna de Muzzomeli

Muitos ingleses e americanos estão participando das aquisições, mas segundo autoridades locais até mesmo chineses já adquiriram as casas. Uma das compradoras, Alexandra Stubbs, será uma das personagens do próximo programa do canal 4 do Reino Unido.

A série seguirá doze casais britânicos que compraram casas em Muzzomeli e terão um ano para renova-las. As reformas serão documentadas no reality Show que deve estrear nas próximas semanas.

Alexandra comprou duas casas de três andares e 100 metros quadrados pela bagatela de 8 reais. A mulher planeja conectar os dois imóveis e transforma-los numa casa onde espera passar metade do ano.

Para conhecer um pouco mais da cidade este é sítio da prefeitura de Mussomeli. Quem sabe você não é o próximo proprietário de uma casa no interior da Itália?