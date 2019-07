O conselho que ajudará cada signo do zodíaco durante esta semana

Confira o conselho que seu signo deve seguir para terminar a segunda semana de julho da melhor forma:

Áries

É preciso melhorar a forma que você administra seu dinheiro. Foque no crescimento da sua vida profissional, mas não se esqueça de também refletir sobre suas finanças pessoais. Use a sua criatividade e tente novos caminhos.

Touro

Confie na sua capacidade de ver as coisas como são e escolher o melhor caminho a seguir. Lembre-se que a melhor maneira de ter independência é quando nos encarregamos inteiramente das nossas responsabilidades.

Gêmeos

Aproveite este tempo para resolver todas as pendências e estar preparado para as novidades que irão surgir. Lembre-se de não temer as coisas novas que estão por vir em todas as áreas da sua vida. Seu potencial intelectual ganha destaque e é hora de aproveitá-lo ao máximo.

Câncer

Você tem tudo à mão avançar na vida e alcançar as mudanças ou objetivos que almeja. Vá no seu ritmo, mas não desperdice boas oportunidades.

Leão

Seu nível de consciência e intuição ganham níveis que podem ajudá-lo a compreender as coisas de uma forma muito construtiva. Aproveite está dádiva.

Virgem

Semana mais descontraída do que a anterior. É hora de aproveitar o tempo para descansar um pouco mais, analisar as coisas em sua vida, organizar o que achar conveniente, pensar em seus projetos, corrigir comportamentos e fazer uma limpeza em sua vida.

Libra

É hora de tomar a iniciativa de melhorar e ir atrás daquilo que se deseja encontrar, especialmente no âmbito profissional. Esteja aberto a oportunidades e lute por novos resultados.

Escorpião

Preocupe-se com sua saúde e aplique a frase “é melhor prevenir do que remediar” para todas as áreas da sua vida.

Sagitário

O orgulho é muito maior quando conseguimos as coisas a partir do esforço e dedicação. Esteja no controle da sua vida e realizações mais do que nunca.

Capricórnio

Ouça sua intuição e se planeje para seguir seu caminho, mas também reserve tempo para viver aquilo que traz prazer. Você merece se sentir satisfeito, pois a vida não deve se resumir só a lutas.

Aquário

Você estará mais social do que nunca e isso pode ajudá-lo em todas as áreas, mas especialmente na vida amorosa. Esteja disposto a fazer parte e dar oportunidades a si mesmo.

Peixes

É hora de deixar algumas coisas para trás. Não deixe que a sua sensibilidade o limite e o impeça de alcançar o que você considera melhor.