NASA divulga foto espectacular tirada desde a Estação Espacial Internacional

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou uma nova foto espectacular tirada desde a Estação Espacial Internacional (EEI).

É possível ver a Terra, a Lua e as estrelas de uma só vez. O arquivo foi compartilhado pela instituição no Twitter.

A visão impressionante foi capturada pela tripulação em orbita do laboratório espacial.

Eles puderam ver o brilho atmosférico da Terra, destacado pela Lua e pelas estrelas enquanto orbitam 256 milhas acima do Oceano Pacífico. Confira:

Imagine seeing the Earth, Moon & stars all in one view. 🌍 🌕 ⭐

Such a vision was captured by the crew of the @Space_Station. They could see the Earth's atmospheric glow, highlighted by the Moon & stars while orbiting 256 miles above the Pacific Ocean: https://t.co/5F0JTXZrxN pic.twitter.com/AtMUeGVHbz

— NASA (@NASA) July 8, 2019