Confira 8 motivos terapêuticos para consumir cúrcuma diariamente

A cúrcuma é uma especiaria utilizada na cozinha asiática e se caracteriza por ter uma intensa cor amarela e sabor especial.

A ela é atribuído o poder de ajudar a prevenir diversas doenças, e suas propriedades se baseia, segundo a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, em um efeito anti-inflamatório.

Combate o diabetes

Uma pessoa com pré-diabetes pode tomar um extrato de cúrcuma duas vezes ao dia durantes 9 meses, e reduzirá o risco de desenvolver diabetes do tipo 2.

Contra a rinite alérgica

Reprodução/ Pixabay

É comprovado cientificamente que tomar cúrcuma durante dois meses reduz significativamente os sintomas nasais como espirros, coriza, coceira e congestão.

Para a depressão

Um suplemento de curcumina diariamente combinado comum antidepressivo, melhora moderadamente os sintomas da depressão, segundo o sítio estrangeiro Nueva Mujer.

Combate o fígado gorduroso não alcoólico e o colesterol

A cúrcuma diminui os níveis de enzimas hepáticas. Tomar curcumina também reduz o índice de massa corporal, os níveis de glicose no sangue, o colesterol total, o colesterol ruim, LDL, e os triglicérides em adultos.

Diminui a dor óssea e articular

Alguns extratos de cúrcuma podem melhorar os sintomas da osteoartrite e da artrite reumatoide. É comum ver melhoras nos sintomas de dor, rigidez matutina, tempo para caminhar e inflamação das articulações.

Alivia problemas intestinais

Reprodução/ Pixabay

As pessoas que têm colite leve a moderada podem melhorar rápido com a curcumina. É também efetiva para combater a diarreia e a dor abdominal em pessoas com doenças de Crohn e com síndrome do intestino irritável.

Alivia a gengivite

É uma boa ideia usar um enxaguante bucal com cúrcuma para reduzir a gravidade da gengivite e presença de bactérias, de acordo com Nueva Mujer.

Contra o câncer de próstata

Um estudo na revista Precision Oncologyen 2018 revelou que a combinação de raiz de cúrcuma, cascas de maca e uvas ajudam a manter o câncer de próstata longe, podendo reduzir o tamanho e peso do tumor.