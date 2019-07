Os signos que mais são atrapalhados pelo passado

Alguns signos do zodíaco podem ter muita disposição em pensar no passado, deixando que isso o afete e traga dificuldade para focar no futuro.

Confira se você está nesta lista:

Câncer

Este signo emotivo pensa no passado com bastante frequência. Quando começa a pensar sobre as coisas que fizeram ou não fizeram, os relacionamentos que falharam ou os erros que cometeram, sua garra para seguir em frente pode ser abalada, assim como seu lado emocional se vê afetado significativamente.

Touro

O taurino não se identifica muito com mudanças e não costuma sair da sua zona de conforto. Por isso, sua percepção de passado é muito forte e ele pode enxergá-lo em um sentindo romântico, que o faz comparar e dar mais valor aos bons acontecimentos que se foram – e muitas vezes não voltam mais.

Virgem

O poder de análise do virginiano faz com que ele volte ao passado para revê-lo sempre e reflita completamente sobre a situação. Apesar desta atitude ajudá-lo a dar passos firmes, também traz a tona suas falhas e sua autocrítica o atrapalha, diminuindo sua autoestima e afetando seu equilíbrio emocional.

Capricórnio

O capricorniano é um colecionador de memórias e elas andam lado a lado com o seu presente. O problema acontece quando este signo foca muito em seus fracassos e traumas, que acabam o deixando inseguros e com um ressentimento que pode atrapalhar suas novas experiências.