Atualização gratuita de Dauntless chega em 16 de Julho para PS4

“Fortune & Glory,” atualização gratuita do título Dauntless, será liberado neste mês de julho para Playstation 4.

É primeira grande atualização de conteúdo desde o lançamento em maio, de acordo com a Sony em comunicado. A data prevista ficou para 16/07.

O novo conteúdo de Dauntless apresenta Trials desafiadores, um novo Hunt Pass, Lady Luck’s Shop, e mais.

“Trials são a primeira introdução dos Slayers à Lady Luck, uma figura enigmática que chega em Ramsgate trazendo uma ilha inteira”.

“Lady Luck is é a força que inicia os Trials em Dauntless, uma experiência que coloca Slayers em encontros difíceis contra Behemoths com modificadores especiais e fauna agressiva, garantindo que até os Slayers veteranos aprenderão algo novo com cada Trial”.

“Os Trials estão em rotação semanal, então não deixe de checar toda semana para ver qual o desafio da vez”.

A atualização “Fortune & Glory” e do Hunt Pass marcam o início da temporada “High Skies” em Dauntless, que vem com dois Hunt Passes e muito conteúdo novo.

