5 alimentos ricos em cálcio que podem fazer parte de qualquer dieta

Quanto de cálcio requer um adulto diariamente? Se este indivíduo está na faixa etária entre 19 e 50 anos, a quantidade é em torno de 1000 miligramas, quantidade aproximada de três copos de leite.

Saber o que ingerir para atingira a necessidades do organismo em relação ao nutriente é importantíssimo. Segundo a Harvard Medical School, suplementos de cálcio, aumentam em até SETE vezes as probabilidades de as mulheres desenvolverem demência na terceira idade.

Existe uma gama de alimentos para além do leite que podem ser de grande ajuda para as pessoas que sofrem para atingir as metas. Confira cinco alimentos ricos em cálcio, ótimos para inserir em qualquer dieta.

Sementes de chia

Reprodução/ Pixabay

Duas colheres desta semente aportam 179mg de cálcio. “A chia também contém boro, que promove a saúde óssea, e os músculos ao ajudar o corpo a metabolizar calcio, fósforo e magnésio”, explica o portal Medical News Today. Agregue chia às vitaminas matinais ou coma-a com iogurte.

Amêndoas

Uma xícara desta castanha inteira contém 385mg de cálcio, que é mais de um terço do recomendado. Mas, se você está em um regime de dieta para perder peso, é melhor controlar o consumo, tendo em vista que ela é uma oleaginosa, e a quantidade recomendada aporta mais de 800 calorias.

Figos

Oito figos, proporcionam 241mg de cálcio. Eles são uma excelente guloseima saudável, ricos em fibras e antioxidantes.

Sementes de gergelim

Uma colher de gergelim agrega 88mg de cálcio à dieta de um adulto. Elas também contêm zinco e cobre, nutrientes essenciais para saúde óssea.

Brócolis

Reprodução/ Pixabay

Uma xícara de brócolis congelado tem 87mg cálcio. Uma dieta rica neste vegetal pode estar relacionada com um risco reduzido de câncer, segundo o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos.