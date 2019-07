Os signos que serão mais afetados pelo Mercúrio retrógrado

No último domingo (7), o planeta Mercúrio inicia uma temporada retrógrada que irá durar até 31 de julho. Durante esta fase, quatro signos do zodíaco devem sentir seus efeitos mais do que os outros.

Confira se você está na lista:

Áries

Esta fase pode trazer uma sensação de autoanálise a qual você não está muito acostumado. É importante ficar atento com prazos e não se desorganizar com as tarefas ou trabalho. Neste momento, é preciso ter cuidado extra com tudo o que você diz, especialmente no amor e ao fazer cobranças.

Nos relacionamentos românticos, seu signo é ardente, agindo com impaciência e ficando frustrado rapidamente – o que pode complicar bastante a vida a dois. Relacionamentos com pessoas do passado ressurgem e você pode lidar com isso de forma impulsiva; lembre-se de refletir.

Câncer

É possível que você se sinta mais emotivo do que o normal e precise liberar algumas emoções, seja a partir do choro ou consolo de alguém. No entanto, é preciso identificar seus sentimentos e confiar na sua voz interior, revisando os conselhos dos outros e passando-os por uma “peneira”.

Cuide-se das falhas de comunicação em todos os aspectos; você não estará se expressando da melhor forma. Tenha cautela, cuide da mente e tome as rédeas dos seus pensamentos. Segredos podem vir à tona.

Libra

O início do Mercúrio retrógrado pode alterar a sua percepção e a forma que enxerga as coisas. Atitudes inesperadas e mudanças podem ser motivadas por essa energia e, manter o equilíbrio, será mais necessário do que nunca.

Esta fase deve obrigá-lo a enxergar as coisas de maneira mais realista, sem os óculos cor-de-rosa que você costuma usar.

Não se sinta acuado se você e os outros descobrirem que a vida das redes sociais é uma mentira. Inclusive, tenha muito cuidado com publicações que podem comprometer sua reputação profissional.

Capricórnio

Esta fase pode fazê-lo perder a calma. Por isso, se prepare ao máximo contra os problemas de comunicação, falhas e atrasos, tentando manter a organização e equilíbrio.

Alguns capricornianos podem ter uma tendência a se calar durante momentos de estresse ou crise, atitude que pode ajudar agora a frear ações impulsivas envolvendo dinheiro ou conflitos. No entanto, tenha cuidado ao se fechar demais e deixar seu parceiro confundido com seu comprometimento.

Este é o momento de ter choques de realidade na vida amorosa. Portanto, não permita que parceiros do passado o confundam emocionalmente. Mais do que nunca, é preciso ter clareza nas relações.