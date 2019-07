O tipo de inteligência que cada signo do zodíaco possui

Cada signo do zodíaco possui habilidades e um tipo diferente de inteligência para lidar e exergar o mundo que o rodeia.

Confira o seu:

Áries

Signos de fogo correm grandes riscos e nunca ficam na sua zona de conforto. Áries é um deles e mostra em todas as áreas da sua vida. Sua inteligência pode ser do tipo intelectual, mas costuma ser mais estratégica e de resistência. Ele tem grande controle e segurança sobre si mesmo, e isso permite que ele tenha sucesso em todas as metas que ele almeja na sua vida.

Touro

Um signo representado de terra e que é conhecido por sua rapidez mental e grande capacidade de encontrar soluções rápidas para os problemas. Este signo gosta de encontrar uma solução sem muita enrolação e pode fazê-lo toda vez que tiver necessidade.

A inteligência desse signo reside na capacidade de ser prático, uma situação que o afasta de problemas desnecessários.

Gêmeos

O signo de Gêmeos é muito complexo e ao mesmo tempo muito interessante. É representado pelo ar e, como seu elemento indica, é fluido, rápido, persuasivo e muito astuto. O que mais identifica esse signo é sua grande capacidade de se conectar com os outros e fazer com que suas ideias sejam aceitas.

Ele também é um excelente vendedor ou comunicador, pois tem grande carisma e habilidade para agradar aos outros.

Câncer

Aqueles nascidos sob o signo do câncer têm uma inteligência que é dividida entre o emocional e o intelectual. Seu elemento é a água, por isso as mudanças são muito comuns nesse signo.

A inteligência do câncer é mais aguda graças à sua intuição, sua capacidade de ler as intenções das pessoas e uma grande imaginação que os ajuda a serem grandes artistas, psicólogos, escritores ou assistentes sociais.

Leão

Este signo é representado pelo fogo e possui uma determinação incomparável. Ele odeia perder e faz de tudo para sempre atingir seus objetivos e alcançar seus sonhos. De alguma forma, sua inteligência está em sua capacidade de levar uma vida organizada, mas não ter medo de ir à luta para poder se destacar.

Virgem

Virgem é um signo de terra e sua inteligência se destaca pelo racionalidade, lógica e perfeccionismo. Eles têm uma incrível capacidade de lidar com muitas coisas e situações ao mesmo tempo, o que os torna líderes.

Libra

O que define esse signo é sua capacidade de equilibrar tudo e saber valorizar duas coisas, por mais diferentes que sejam, da mesma maneira. Os nascidos sob este signo são justos e não fazem nada se não avaliarem todos os aspectos do problema em primeiro lugar, para só então tomar uma a decisão. São sociáveis e podem se comunicar muito bem.

Escorpião

Possui uma inteligência e intuição incrível que o ajuda a entender os pensamentos e ações das pessoas, podendo absorver ensinamentos, habilidades e experiências para alcançar seus objetivos. Além de tudo isso, eles são ótimos observadores e não se enganam com palavras ou aparências.

Sagitário

Este signo é busca a verdade e novos conhecimentos ou ideias para o seu crescimento e desenvolvimento. Os sagitarianos são pensadores insaciáveis, filósofos e têm uma capacidade superior de entender a vida além do mundo terreno, embora isso às vezes os afaste de coisas simples.

Capricórnio

Este signo é regido por Saturno e isto significa que ele sempre age sob a convicção de que existe algo superior a nós, que existe mais do que podemos simplesmente ver e que nada é uma coincidência. O capricorniano é persistente e portanto segue seus objetivos através de caminhos que ele mesmo constrói, de maneira concreta. Ele não gosta de perder momentos da sua vida duvidando ou sentindo medo.

Aquário

Os signos de ar são leves e movem em alta velocidade suas emoções, pensamentos e ações. Sua inteligência está na capacidade de aproveitar as oportunidades e levantar a sua voz por aquilo que acredita. O aquariano é o tipo de pessoa que pode ser seguido por muitos.

Peixes

Um signo do elemento água que é artístico e sensível. A inteligência desse signo é dividida em duas categorias, sua capacidade de sentir as pessoas e de criar coisas através dos seus sentidos. Por isso a arte vai tão bem para eles.